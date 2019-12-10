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إجماع على الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون خلفا للزياني

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عن أن ترشيح وزير المالية الكويتي السابق نايف الحجرف لمنصب أمين عام بحث في الاجتماع الوزاري التحضيري في الرياض.

 

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وأضاف الجارالله وفق ما بثته قناة العربية أن هناك إجماع على الحجرف خلفا لعبدالله الزياني الذي ستنتهي فترة تكليفه.

 

وسيرفع اسم الحجرف إلى اجتماع قادة مجلس التعاون لبحث اعتماده.  

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