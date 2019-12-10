​انخفاض اسعار النفط وخام برنت يسجل 64.14 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغت الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي على مزايا اتفاق "أوبك" مع منتجين شركاء في نهاية الأسبوع الماضي، علي زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 64.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.2%، إلى 58.92 دولار للبرميل.

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