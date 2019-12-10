الكمارك تعلن ضبط ادوية بشرية مخالفة في مطار بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، عن حجز أدوية بشرية في كمرك مطار بغداد الدولي جلبت بدون موافقات رسمية. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مركز كمرك مطار بغداد الدولي حجز أدوية بشرية كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها عبر صالة المسافرين، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة حيث وردت بدون أوراق رسمية".



وأشارت إلى "اتمام الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".



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