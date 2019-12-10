'الموز' ينهي حياة شاب عن طريق الخطأ!

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، توفي سليمان محمد، الطالب بالمرحلة الثانوية، إثر إصابته بحالة تسمم حادة.

وكشفت التحريات في محافظة قنا، أن صاحب الـ18 عاما تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ.



وتم وضع السم في بعض المناطق بمنزله للقضاء على الفئران، ما أدى إلى تلوث الموز.

ودون أن يدرك تناول الفتى الفاكهة، ما أسفر عن إصابته بحالة تسمم أدت لوفاته.