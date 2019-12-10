البيان الختامي لقمة الرياض: التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي للقمة الخليجية بالعصامة الرياض اليوم الثلاثاء على أن التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون.
وبين أيضا أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دول.
وأشار البيان الخاتمي لقمة الرياض إلى أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي.
وأردف أن "التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون".
وقال البيان أيضا إن دول المجلس تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.
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