البيان الختامي لقمة الرياض: التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون

وشدد المجتمعون على أن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله.

وبين أيضا أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دول.

وأشار البيان الخاتمي لقمة الرياض إلى أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي.

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