لبنان: التصريحات المنسوبة لمسؤول إيراني مؤسفة وتعديا على السيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر وزير الدفاع اللبناني في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال،​​ إلياس بوصعب، تهديدات مسؤول إيراني باستخدام الأراضي اللبنانية في حرب مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"المؤسفة وتمس السيادة".

وقال بوصعب، في تغريدة على "تويتر": "إذا صح ما نُسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول، وتعد على سيادة لبنان".

وأكد أن العلاقات مع طهران "لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال".



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وأمس الإثنين، قال مستشار قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني مرتضى قرباني: "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فسُتسوى تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".



ويقصد قرباني بتهديده أن الرد سيكون عبر حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية الذي أثار موجة انتقادات كبيرة بالشارع اللبناني.

وجاء حديث قرباني بعد تهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، بـ"جعل سوريا فيتناما بالنسبة لطهران"، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم.