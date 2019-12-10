البيان الختامي لـ"القمة الخليجية الـ40" يدعو لاستكمال إجراءات سلامة أراضي دول المجلس

دعا البيان الختامي للقمة الخليجية الأربعين (إعلان الرياض)، الثلاثاء، إلى ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لسلامة أراضي دول المجلس وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك.

وأكد إعلان الرياض حرص قادة الدول الخليجية على قوة مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه، موضحاً أن مسيرته حققت الكثير لمواطني الخليج.

وأشار عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى سعيهم لاستكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل عبر تعزيز الوعي بالابتكار خاصة بين طلبة الجامعات.

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ونوه الزياني بهدف مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي يستهدف إيجاد فرص لخلق شركات وطنية يقودها الشباب، مشدداً على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف: "التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب رفع مستوى التنسيق السياسي والأمني مع الدول الشقيقة واستكمال مفاوضات التجارة الحرة، وتحقيق أهداف العمل المشترك يتطلب الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم".

واكتمل وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثليهم إلى الرياض، استعداداً لانطلاق القمة التي يحتضنها قصر الدرعية.

وسبق انطلاق القمة اجتماع تحضيري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الإثنين، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور بن محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

والقمة الاعتيادية المنعقدة في الرياض هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث عقدت 9 قمم في السعودية بما فيها الدورة الحالية، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.