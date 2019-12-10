مقتل قيادي بحركة الشباب في غارة أمريكية جنوبي الصومال

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أحمد محمودالثلاثاء 2019/12/10 05:00 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة الشباب الإرهابية - أرشيفية
قُتل قائد بارز بحركة الشباب الصومالية في غارة أمريكية جنوبي البلاد، وفق مصادر أمنية.
وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن أن "أحد قادة حركة الشباب البارزين (لم تسمه) قتل، أمس الإثنين، في غارة جوية أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار".
وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن "غارة جوية شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة كانت تقل القيادي خارج مدينة ساكو في إقليم جوبا الوسطى جنوبي الصومال؛ ما أسفر عن مقتله وجرح شخص كان يرافقه".
ومنذ بدء تمرد حركة "الشباب" قبل 10 سنوات قتلت الحركة آلافا من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من طرد الحركة من مقديشو في عام 2011؛ لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.
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