الملك سلمان: "مجلس التعاون" تجاوز أزمات المنطقة والتصدي لإرهاب إيران ضرورة

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي تمر بها المنطقة، مؤكدا ضرورة التصدي لإرهاب النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بافتتاح الدورة الـ40 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح أن "استضافة المملكة لهذه القمة تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي سوف ترأس أعمال الدورة الأربعين".

وأضاف: "لقد تمكن مجلسنا منذ تأسيسه من تجاوز أزمات المنطقة التي تمر اليوم بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها".

وأشار إلى أن "النظام الإيراني لا يزال يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب".

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وأكد أن ذلك "يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ الباليستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية".

من ناحية أخرى، شدد على موقف مجلس التعاون الخليجي تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّن "جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة في التوصل إلى اتفاق الرياض، مؤكدا على استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي" .

وانطلقت اليوم أعمال الدورة الـ40 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين التي تحظى بأجندة حافلة سيناقشها القادة في مقدمتها التوافق وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل.

وسبق انطلاق القمة اجتماع تحضيري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الإثنين، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

والقمة الاعتيادية المنعقدة في الرياض هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث عقدت 9 قمم في السعودية بما فيها الدورة الحالية، و7 في الكويت ومثلها في البحرين و6 في الإمارات، ومثلها في قطر و5 في سلطنة عمان.