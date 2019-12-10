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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق إسرائيلي أمريكي على إقامة مبنى جديد للسفارة في القدس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء، اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل على إنشاء مبنى جديد للسفارة الأمريكية في حي تلبيوت، في القدس المحتلة. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن "الاتفاق بين ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس موشي ليوان، على بدء التخطيط لإقامة السفارة الأمريكية في حي تلبيوت في القدس"، مضيفة أن "الأرض استأجرتها إدارة الرئيس الأمريكي ريغان في أواخر أيامها في 1988". وكان الأمريكيون مترددون بين إقامة مبنى السفارة في الموقع المخصص لها في تلبيوت، وبين توسيع مبناها الحالي في حي أرنونا، إلا أن رئيس بلدية القدس موشي ليوان قال، إن "السفارة الأمريكية حصلت على الضوء الأخضر من بلدية القدس"، معرباً عن أمله في انتهاء العمل في مبنى السفارة قريباً.
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