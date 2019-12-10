مسؤولون إسرائيليون يُحذرون نتانياهو من ضم الأغوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

حذر مسؤولون إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، من إعلان ضم الأغوار الفلسطينية، معتبرين أن ذلك سيجر قادة دولة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، للمطالبة محاكمة قادة في جيش الاحتلال والأحزاب السياسية. وقال موظفو مكتب المستشار القانوني للحكومة، في بيان، لنتانياهو إن ضم مناطق الأغوار لإسرائيل، قد يؤدي لتحقيق جنائي في المحكمة الدولية في لاهاي، ضد كل رؤساء المجالس المحلية في مستوطنات الضفة الغربية، وضد ضباط الجيش، وموظفي الخدمة المدنية في الدولة. وتعليقاً على تصريحات نتانياهو عن نيته ضم مناطق الأغوار، وبيان الإدانة الصادر عن المدعية العامة في المحكمة الدولية في لاهاي، قال البيان الإسرائيلي، إنه لا مانع من ضم حكومة إسرائيلية دائمة لالأغوار، لكن عليها أن تأخذ في عين الاعتبار تبعات هذه الخطوة وتحقيقات المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بنسودا، حول الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

