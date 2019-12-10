رئيس وزراء أردني سابق في سوريا لترميم العلاقات بين دمشق وعمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قال رئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري، إنه سيؤدي زيارة إلى سوريا على رأس وفد، بدوافع وطنية وأخوية. وأضاف المصري في تصريح، أن القائمين على الزيارة يواصلون التحضير لها لتحقيق كامل أهدافها. وأوضح أن الوفد يجري حالياً اتصالاته مع السوريين للتنسيق للزيارة. يأتي تصريح المصري، بعد أن قالت مصادر لـ24، إن وفداً أردنياً برئاسة رئيس الوزراء السابق يضم سياسيين وحزبيين وبرلمانيين سيزور سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد، في محاولة لترميم العلاقات. ورفض المصري تأكيد أو نفي، إيعاز رسمي بأداء الزيارة. في المقابل، يقول مراقبون إن وفداً من هذا المستوى لا يمكن أن يذهب إلى دمشق دون موافقة رسمية مسبقة. ورغم فتح الحدود بين البلدين في أواخر 2018، إلا أن التبادل التجاري لم يرق إلى المستوى المأمول في ظل تبادل الدولتين القرارات التي أثرت على التجارة بينهما. كما يعتبر ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا من الملفات التي أثرت على طبيعة العلاقات، في ظل اعتقال سوريا لأكثر من 30 أردنياً، منذ فتح المعبر، أفرجت عن عدد منهم لاحقاً، إضافةً إلى وجود عدد كبير أخر في السجون. وسيحاول الوفد ترميم العلاقة التي تردت أثناء الحرب، خاصةًا بعد اتهمام دمشق لعمان مراراً بدعم الإرهابيين، فيما نفت الأخيرة ذلك.

