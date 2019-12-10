عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان: نظام إيران مستمر في عدوانه

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة، مشددًا على أنه يتعين على دول الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران.



وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الخليجية في دورتها الأربعون بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، إن استضافة السعودية للقمة الخليجية تأتي استجابة لرغبة الإمارات، مؤكدًا أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة

ودعا العاهل السعودي المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية، كما دعا دول مجلس التعاون إلى تأمين نفسها في مواجهة الصواريخ الباليستية.

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وتابع: "منطقتنا اليوم تشهد تهديدًا بالغًا جراء السلوك الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة"، مضيفًا: "سلوك النظام الإيراني العدائي في المنطقة يستدعي تكاتف جهودنا للتصدي له".

وفيما يخص القضية الفلسطينية قال الملك سلمان: "نجدد موقفنا تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، كما ثمن خادم الحرمين الشريفين، جهود اليمنيين في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وانطلقت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ40، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشارك في أعمال القمة كل من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، ورئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة.