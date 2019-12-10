العاهل السعودي يستقبل قادة مجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الدورة الأربعين للمجلس، وكان في استقبالهم في أرض المطار، الملك سلمان بن عبد العزيز. ووصل إلى أرض مطار قاعدة الملك سلمان الجوية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح. واستقبل الملك سلمان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفه الذي وصل إلى الرياض لحضور القمة الخليجية. كما استقبل العاهل السعودي رئيس الوفد العماني للقمة الخليجية، فهد آل سعيد، إضافةً إلى رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل الثاني، الذي يرأس وفد قطر إلى القمة. كما وصل لاحقاً، وفد الإمارات برئاسة رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتعقد قمة الرياض في ظل حديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل لأزمة قطر.

