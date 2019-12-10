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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان: الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا باطل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس اليوم الثلاثاء، إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية، وصفته بالانتهاك للقانون الدولي. وأضاف للصحافيين "أعد هذا الاتفاق بنية سيئة"، وطالب الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا قال إنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة، موضحاً أن أثينا تريد عرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي لإدانته. وأطردت اليونان السفير الليبي في الأسبوع الماضي رداً على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية، ويمثل اعتداءً على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.
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