الرئيس العراقي يدعو إلى التعاون لتسمية مرشح للحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الكتل السياسية إلى التعاون لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال صالح، في بيان صحافي اليوم بمناسبة ذكرى الانتصار على تنظيم داعش: "أدعو الكتل السياسية لنتعاون جميعاً لتسمية من نرتضيه، ونتفق عليه لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية". وأضاف أن الحكومة الجديدة ستتكفل بـ"حل المشاكل، وإعادة إعمار البلد، والمؤسسات، وتنهض بما يطمح إليه شبابنا، وشاباتنا، وأطفالنا، وكهولنا، ونساؤنا وكل أطياف المجتمع العراقي، ولتكن ذكرى النصر مثابةً من أجل الوحدة، والنهوض بإرادة موحدة، وعزم أكيد للبناء". وأضاف الرئيس العراقي "نعيش الآن أيضاً يوميات تاريخ جديد، تاريخ يكتبه شبابنا وبناتنا في ساحات الاعتصامات والتظاهرات السلمية، مطالبين بالعيش الكريم بشعارات ومطالب تستعيد كرامة العيش بعد استعادة كرامة الوطن". وحث القوات الأمنية على أن تكون "الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع"، قائلاً: "لا تسمحوا للأعداء بأن يشوهوا تاريخنا وانتصاراتنا بالمندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوء". وأضاف "بعزمكم وهمتكم جميعاً دعونا نكمل معاً مسيرة إصلاح نظامنا وتقويم مكامن الخلل والخطأ بالتأسيس لحكم رشيد".

