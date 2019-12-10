- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ هجوم ”كنيسة حلوان“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ هجوم كنيسة حلوان
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام شنقًا، بحق المتهم إبراهيم إسماعيل، مرتكب واقعة الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان عام 2017.
وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2017 حين قتل المذكور 8 مواطنين أقباط، وأمين شرطة مُكلفًا بتأمين الكنيسة، كما أنه متهم بحيازة سلاح ناري، وتأسيس جماعة مرتبطة بتنظيم داعش، وتولي قيادتها واعتناق الفكر المتشدد.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أصدرت حكم الإعدام ضد المتهم بتاريخ الـ12 من أيار/ مايو 2019.
وبعدها صدر حكم آخر بالإعدام بحق المذكور من محكمة جنايات القاهرة، بتاريخ الـ25 من نوفمبر الماضي، لإدانته بالاشتراك في واقعة الهجوم على حافلة شرطة في حلوان خلال أيار/مايو 2016، ما أسفر عن مقتل معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة آخرين.
كما أطلق النار على رواد أحد المقاهي بالجيزة، بتاريخ الـ23 من ديسمبر 2017؛ ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 5 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ هجوم ”كنيسة حلوان“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.