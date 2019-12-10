عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات العراقية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات العراقية، اليوم الثلاثاء إلى 475 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات العراقية في أكتوبر الماضي.



وقد أعلنت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 475 شخصا خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدتها بغداد، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت المصادر إن عدد الضحايا منذ بدء الاحتجاجات وحتى الآن تجاوز 475 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية و27817 مصابا، بينهم 3373 من القوات الأمنية.

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وحسب المصادر ذاتها، بلغ عدد الموقوفين 2626 معتقلا تم إطلاق سراحهم، إلا 180 لا يزالون رهن الاعتقال.

وتشهد ساحتا التحرير والخلاني في بغداد، وتسع محافظات عراقية جنوبي البلاد، الثلاثاء، أكبر مظاهرات احتجاجية تتزامن مع الذكرى الثالثة للانتصار على تنظيم داعش عام 2017.

فيما دعت المفوضية، اليوم الثلاثاء، الطلبة للعودة الى مقاعد الدراسة "ضمانا" لحقهم في التعليم، وقالت المفوضية، حسب قناة السومرية نيوز: "ندعو الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة ضمانا لحقهم في التعليم".

وشددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان على ضرورة أن "تلتزم وزارة التربية ونقابة المعلمين ومديرياتها وإداراتها بتوفير كل مستلزمات العملية التربوية، وبما يسهم في استئناف الدراسة في جميع محافظات العراق".