لفت قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الادميرال حسين خانزادي، خلال لقائه نظيره الباكستاني الادميرال ظفر محمود عباسي، إلى أنّ "في حال اتفاق أركان الجانبين، فسنشهد المزيد من التعاون، ونحن الآن جاهزون لإيفاد قطع بحريّة إلى الموانئ الباكستانية، ونعتقد أنّ إرادة التعاون متوفّرة لدى الجهتين".
وركّز على أنّ "العلاقات بين إيران وباكستان في البحر لا تنحصر بقضيّة النفط، بل انّ القضايا الجيوسياسيّة والطاقات الخاصة الكامنة فيها وطاقات المضائق البحرية مهمّة جدًّا أيضًا"، مشدّدًا على أنّ "عدم تواجد الأجانب في المنطقة يجعلها أكثر أمنًا"، مشيرًا إلى أنّ "الكثير من الحكومات الأجنبيّة لا ترغب بتفعيل طاقات دول المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد البحرية الإيرانية: عدم التواجد الأجنبي بالمنطقة يجعلها أكثر أمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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