قائد البحرية الإيرانية: عدم التواجد الأجنبي بالمنطقة يجعلها أكثر أمنا

لفت قائد القوة البحرية للجيش ال​إيران​ي الادميرال حسين خانزادي، خلال لقائه نظيره ال​باكستان​ي الادميرال ظفر محمود عباسي، إلى أنّ "في حال اتفاق أركان الجانبين، فسنشهد المزيد من التعاون، ونحن الآن جاهزون لإيفاد قطع بحريّة إلى الموانئ الباكستانية، ونعتقد أنّ إرادة التعاون متوفّرة لدى الجهتين".

وركّز على أنّ "العلاقات بين إيران وباكستان في البحر لا تنحصر بقضيّة ​النفط​، بل انّ القضايا الجيوسياسيّة والطاقات الخاصة الكامنة فيها وطاقات المضائق البحرية مهمّة جدًّا أيضًا"، مشدّدًا على أنّ "عدم تواجد الأجانب في المنطقة يجعلها أكثر أمنًا"، مشيرًا إلى أنّ "الكثير من الحكومات الأجنبيّة لا ترغب بتفعيل طاقات دول المنطقة".