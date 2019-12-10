الحكومة النمساوية تتبرع بمليوني يورو دعماً لمناشدة وكالة الأونروا

وقعت الحكومة النمساوية اتفاقية بمبلغ مليوني يورو مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك دعما لمناشدة الوكالة الطارئة لعام 2019 من أجل الأزمة الإقليمية السورية.
وخلال حفل التوقيع، أكدت ممثلة النمسا في فلسطين أستريد وين، ان "النمسا تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وسيعمل الدعم على مساعدة الأونروا في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الأزمة الإقليمية الحالية.
بدوره، اثنى رئيس وحدة علاقات المانحين في الوكالة مارك لاسواوي، على "النمسا لاستجابتها لنداء الأونروا من أجل زيادة الدعم للخدمات الرئيسة في الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية".
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