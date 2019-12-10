الحكومة النمساوية تتبرع بمليوني يورو دعماً لمناشدة وكالة الأونروا

وقعت ​الحكومة​ ​النمسا​وية اتفاقية بمبلغ مليوني يورو مع وكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل لاجئي ​فلسطين​ في الشرق الأدنى (​الأونروا​) وذلك دعما لمناشدة الوكالة الطارئة لعام 2019 من أجل ​الأزمة​ الإقليمية السورية.

وخلال حفل التوقيع، أكدت ممثلة النمسا في فلسطين أستريد وين، ان "النمسا تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وسيعمل الدعم على مساعدة الأونروا في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين ​الفلسطينيين​ في ​سوريا​ خلال الأزمة الإقليمية الحالية.

بدوره، اثنى رئيس وحدة علاقات المانحين في الوكالة مارك لاسواوي، على "النمسا لاستجابتها لنداء الأونروا من أجل زيادة الدعم للخدمات الرئيسة في ​الصحة​ والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية".