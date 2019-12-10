أكد البيان الختامي للقمة ​الخليج​ية التي انعقدت في ​الرياض​، على ان "التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون و أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي"، مشيراً الى ان "الإجراءات التي اتخذتها ​السعودية​ تؤكد حرصها على استقرار سوق ​النفط​"، مشدداً على ان "أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله، والهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دول".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان القمة الخليجية:أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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