أصدر رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ مذكرة إدارية مدّد بموجبها فترة التسجيل للعام الجامعي 2019 - 2020 في بعض الكليات التي تسمح أنظمة التدريس فيها بذلك حتى تاريخ 31/1/2020، وذلك نظرًا إلى الظروف الاستثنائية التي أخرّت تسجيل ​الطلاب​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد فترة التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2019 – 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.