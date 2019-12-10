اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "اننا نطلب تأكيدا عن صحة الكلام الصادر عن مستشار قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي، والذي هدد فيه بالرد من لبنان على تهديدات ​العدو الاسرائيلي​ لإيران"، مضيفا:"اذا كان ذلك صحيحا فهو يعتبر انتقاصا لسيادة لبنان من جهة، ولمكانة وحصانة ​المقاومة​ من جهة ثانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: اذا كان كلام المستشار الإيراني صحيحا فهو انتقاص لسيادة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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