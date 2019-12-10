نقل موقوفين من ثكنة صربا الى مخفر الدرك

انتقل اهالي الموقفين الاربعة إ.ه، ج.ع، ك.ز وج.ب.ن الذين اوقفهم ​الجيش​ صباح اليوم على خلفية ​قطع الطرق​، انتقلوا من أمام ثكنة صربا الى مخفر الدرك في صربا ​جونيه​، حيث تم نقل الموقوفين.

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