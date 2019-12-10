جلسة الحكم في قضية الطفلة ايللا طنوس الى 27 شباط

ختمت القاضي المنفرد الجزائي في ​بيروت​ رلى صفير المحاكمة في قضية الطفلة ايللا طنوس وأرجات جلسة إصدار الحكم الى 27 شباط المقبل.

وكانت جلسة اليوم خصصت للمرافعات من قبل جهتي الإدعاء والدفاع.

تجدر الإشارة الى أن الطفلة تعرضت لبتر أطرافها الاربعة منذ قرابة الأربع سنوات وتم الإدعاء على ثلاثة ​مستشفيات​ جامعية في بيروت و​جبل لبنان​ وثلاثة أطباء هم: (ع.م) و (ك.أ) و (ر.ش).

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