عدوان: قررت توجيه كتاب إلى وزير العدل أطلب فيه كل الدعاوى التي تحولت بموضوع الفساد من السابق وحتى اليوم

أعلن رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية النائب ​جورج عدوان​، بعد جسلة لجنة الإدارة والعدل، "أنّنا قرّرنا اليوم توجيه كتاب إلى وزير العدل أطلب فيه كلّ الدعاوى الّتي تحوّلت في موضوع ​الفساد​ من السابق وحتّى اليوم، لنرى ما هي الإجراءات الّتي اتُخذت من قِبل كلّ قاضي، والمسار الّذي سلكه كلّ ملف".

وأكّد من ​مجلس النواب​ "أنّنا سنستمرّ بالاستماع لكلّ الهيئات المعنيّة في هذه الملفات، وبالتوازي نكثّف العمل على قانون استقلاليّة ​القضاء​. عندما حصل تحرّك في الشارع حَرّك بعض القضاة ملفات، ونسأل لماذا تحرّكت هذه الملفات الآن؟"، لافتًا إلى أنّه "سيكون لنا كلام عن ​الموازنة​ الّتي أُقرّت في السنة الحالية وكيف تمّ تنفيذها، وما مدى تنفيذ الأرقام الّتي حضرت فيها، لأنّ الرقابة الّتي هي في صلب عمل ​المجلس النيابي​ إن لم تُفعَّل ستبقى الأمور على ما هي عليه".

وشدّد عدوان على أنّ "عبر تأليف حكومة حياديّة، بإمكاننا محاسبتها بكل عمل، نكون استعدنا أصول الحياة البرلمانيّة والطريقة الذي يجب أن يكون بها العمل".