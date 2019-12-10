ريفي: مأساة إنهيار سقف أحد المنازل في طرابلس وسقوط ضحيتين يتطلب تحقيقاً

اشار الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان مأساة إنهيار سقف أحد المنازل في ​طرابلس​ وسقوط ضحيتين يتطلب تحقيقاً لمحاسبة المقصّرين أياً كان الموقع الذي يشغلونه. وشدد على ان المطلوب تحقيق لا يستثني أحد. كل التعازي لعائلة الضحيتين راما وعبد الرحمن كاخية وأهلهم، وسنتابع قضيتهم إلى النهاية.

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