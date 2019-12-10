سرحان التقى وفدا من المالكين القدامى

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان في مكتبه في الوزارة، وفدا من لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى واستمع الى مطالبهم .
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