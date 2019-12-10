بو صعب: اذا صح ما نُسب الى مستشار بالحرس الثوري فإنه تعد على سيادة لبنان

أكد وزير الدفاع الوطني في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​الياس بو صعب،​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي، انه "اذا صح ما نُسب الى مستشار رئيس ​الحرس الثوري الايراني​ فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة ​لبنان​ الذي تربطه ب​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية علاقة صداقة"، مشيرا الى انه "لا يجوز ان تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الاشكال".

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