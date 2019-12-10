ملك السعودية: النظام الإيراني مستمر بسياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة

لفت ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، في كلمته خلالانطلاق أعمال القمة الأربعين ل​دول مجلس التعاون​ الخليجي فيقصر الدرعية ب​الرياض​،إلى أنّ "استضافة السعودية للقمة الخليجية تأتي استجابة لرغبة ​الإمارات​"، مبيّنًا أنّ "مجلس التعاون تمكّن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات الّتي مرّت بها المنطقة".

وشدّد على أنّ"​النظام الإيراني​ مستمرّ في سياساته العدوانيّة وتقويض استقرار الدول المجاورة، والتهديدات الإيرانية تتطلّب من دول مجلس التعاون الخليجي الوحدة"، مركّزًا على أنّ "على ​المجتمع الدولي​ اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية". ولفت إلى أنّ "على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات ​الصواريخ​ الباليستية".

وأكّد الملك سلمان "حق ​الشعب الفلسطيني​ في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية".