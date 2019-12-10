ملك السعودية: النظام الإيراني مستمر بسياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة

لفت ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمته خلالانطلاق أعمال القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي فيقصر الدرعية بالرياض،إلى أنّ "استضافة السعودية للقمة الخليجية تأتي استجابة لرغبة الإمارات"، مبيّنًا أنّ "مجلس التعاون تمكّن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات الّتي مرّت بها المنطقة".
وشدّد على أنّ"النظام الإيراني مستمرّ في سياساته العدوانيّة وتقويض استقرار الدول المجاورة، والتهديدات الإيرانية تتطلّب من دول مجلس التعاون الخليجي الوحدة"، مركّزًا على أنّ "على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية". ولفت إلى أنّ "على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية".
وأكّد الملك سلمان "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية".
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