كنعان بعد لجنة المال: الخميس تنجز لجنة المال موازنة 2020 معدلة واهميتها بالرقابة

اعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ اقرار موازنات ​الزراعة​ و​الاقتصاد​ والتربية مع تعديلات وتخفيض للبنود.

واشار كنعان بعد اجتماع اللجنة، الى اننا علقنا بند التعاقد في وزارة التربية الذي شكّل زيادة على موازنة 2018 كما اتخذنا قرارا بتخفيض مساهمات ترتب مليارات على خزينة الدولة وخفضناها بنسبة 40 بالمئة. واكد ان الهدر في المدارس المجانية يتوقف في حال جرى ضبطها وقام التفتيش بعمله في شأنها. اضاف "علقنا بند صيانة الابنية في الجامعة اللبنانية وهو بقبمة 15 مليار وسألنا عن اسباب عدم صيانة مبنى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانبة في الدكوانة الذي يعاني ما يعانيه". واوضح ان اساتذة كلية الفنون الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية لم يحصلوا على حقوقهم وهو امر غير مقبول وطلبنا اجابات بعد غد الخميس حولها.

واعلن ان الخميس تنجز لجنة المال موازنة 2020 معدلة واهميتها بالرقابة التي تمارس على الوزارات والادارات وهو نهج نتبعه منذ العام 2010 بعملنا في لجنة.

وتابع كنعان قائلا "سألنا عن الابنية المستأجرة وشكلنا لجنة لمتابعة تنفيذ البناء الموحد مع الوزارات والادارات برئاسة النائب نقولا نحاس". ولفت الى ان "القضاء يتأخر في قراراته والتوظيف العشوائي مثال على ذلك بعدما قامت لجنة المال بعملها كاملا على هذا الصعيد فأين القضاء؟ اسأل الحكومة عن قطوعات الحسابات وعن اسباب عدم انجاز ديوان المحاسبة لمهمة التدقيق بها والتلكؤ لا يجوز والا فالاتهام مباشر لمن يعرقل التدقيق".