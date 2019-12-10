أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، انه "متفائل ب​مؤتمر​ باريس و​المجلس النيابي​ بصدد انجاز موازنة 2020 و​لجنة المال​ شارفت على انهائها". واثار الرئيس بري خلال لقائه كوبيتش الاعتداء الاسرائيلي المتمثل بقيام احدى البواخر بعملية مسح خلافا للقانون الدولي في نطاق المربع رقم 9.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري أثار خلال لقائه كوبيتش الاعتداء الاسرائيلي المتمثل بقيام احدى البواخر بعملية مسح خلافا للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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