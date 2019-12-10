بري أثار خلال لقائه كوبيتش الاعتداء الاسرائيلي المتمثل بقيام احدى البواخر بعملية مسح خلافا للقانون الدولي

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، انه "متفائل بمؤتمر باريس والمجلس النيابي بصدد انجاز موازنة 2020 ولجنة المال شارفت على انهائها".
واثار الرئيس بري خلال لقائه كوبيتش الاعتداء الاسرائيلي المتمثل بقيام احدى البواخر بعملية مسح خلافا للقانون الدولي في نطاق المربع رقم 9.
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