شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: سيتم تشكيل لجنة لزيارة القناطر الخيرية للوقوف على مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم تشكيل وفد برلمانى من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، لزيارة مدينة القناطر الخيرية والوقوف على المشكلات الموجودة بها. جاء ذلك بناءً على البيان العاجل الذى تقدم به النائب حاتم عبد الحميد، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لم يتم تطويرها منذ أكثر من 30 عاما. ووجه عبد الحميد الشكر للدكتور على عبد العال، والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، لحرصهما على الاطمئنان على أحواله الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية منذ أيام. Advertisements وبدورها تلت النائبة سيلفيا نبيل، بيانا عاجلا بشأن منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، مشيرة إلى أن هناك خطة لنزع ملكية بعض الأهالى لإنشاء كوبرى، موضحة أن عدد كبير من الأهالى لم يتم تسجيلهم لتعويضهم، قائلة "ومطلوب الإخلاء خلال 10 أيام، ووفقا لقانون نزع الملكية والتعويضات يجب تعويضهم". جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بتلاوة عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال: سيتم تشكيل لجنة لزيارة القناطر الخيرية للوقوف على مشكلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.