شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون الحكومة بوقف "نزيف الدم" على طريق ترعة المريوطية والسلوم والان مع تفاصيل الخبر
كما تلى النائب فوزى العمدة، بيانا عاجلا موجها لوزير النقل والمواصلات، بشأن تطوير الطريق الرابط بين سيدى برانى والسلوم، لافتا إلى أن أعمال تطوير الطريق توقفت منذ عام ونصف، بالإضافة إلى عدم وجود علامات إرشادية أو تحويلة على الطريق، مطالبا بوضع حد لنزيف الدم على هذا الطريق.
وتقدم فوزى العمدة ببيان آخر موجه لوزير الاتصالات بشأن شركة فودافون، لافتا إلى أن الشركة تطرح كروت من جميع الفئات بفترة صلاحية معينة وعندما يريد المواطن استرجاعها لا تقبل الشركة، مطالبا رئيس جهاز تنظيم الاتصالات والوزير بالحفاظ على أموال المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بتلاوة عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانيون يطالبون الحكومة بوقف "نزيف الدم" على طريق ترعة المريوطية والسلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.