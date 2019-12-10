شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون الحكومة بوقف "نزيف الدم" على طريق ترعة المريوطية والسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلى النائب صبحى الدالى بيانا عاجلا بشأن تطوير طريق ترعة المريوطية، قائلا "كل أسبوع تقع حوادث على هذا الطريق، يجب وقف نزيف الدماء على طريق ترعة المريوطية خاصة أنه طريق سياحى".

كما تلى النائب فوزى العمدة، بيانا عاجلا موجها لوزير النقل والمواصلات، بشأن تطوير الطريق الرابط بين سيدى برانى والسلوم، لافتا إلى أن أعمال تطوير الطريق توقفت منذ عام ونصف، بالإضافة إلى عدم وجود علامات إرشادية أو تحويلة على الطريق، مطالبا بوضع حد لنزيف الدم على هذا الطريق.

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وتقدم فوزى العمدة ببيان آخر موجه لوزير الاتصالات بشأن شركة فودافون، لافتا إلى أن الشركة تطرح كروت من جميع الفئات بفترة صلاحية معينة وعندما يريد المواطن استرجاعها لا تقبل الشركة، مطالبا رئيس جهاز تنظيم الاتصالات والوزير بالحفاظ على أموال المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بتلاوة عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.