شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب "العدل" بإعادة نظر دفع المحاضر على الخيالة والجمالة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العال، نظر عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول القضايا الهامة التى تمس المواطنين فى شتى مجالات الحياة.

وفى هذا الصدد، انتقد النائب رزق راغب ضيف الله، ضعف عدد المدرسين على مستوى الجمهورية، متابعًا: "كل شيء فى مصر يسير إلى الأمام إلا العملية التعليمية، المدارس بدون مدرسين".

وأضاف البرلمانى: " نقدم طلبات الإحاطة للوزراء عندما يكون هناك خلل بسيط، لكن إذا كان جسيما فمن المفترض أن نوجه استجوابا، لذا من المفترض أن يكون هناك استجوابا لوزير التربية والتعليم نظرًا للخل الذى تشهده المدارس".

Advertisements

وتسأل رزق راغب ضيف الله: "كيف لنا أن نسير بالعملية التعليمية ونربى أجيال قادمة دون وجود أحد أهم العناصر فى المنظومة حيث المدرس".

من جانبها، طالبت مى البطران، عضو مجلس النواب، وزير العدل بإعادة النظر فى وجوبية دفع المحاضر التى تُحرر للخيالة والجمالة بمنطقة الهرم بما يتناسب مع وضعهم الاقتصادى، مشيرة إلى أن هناك محاضر تحرر ضد نفس الأشخاص وقيمتها تتراوح ما بين 3 إلى 50 ألف جنيه، قائله : " هل من المعقول أن يدفع خيال وجوبيًا 50 ألف جنيه، الناس بتبكى بالدموع والدم، وهؤلاء الاسر تعمل منذ 150 عامًا ".

وفى سياق متصل، وجهت البطران بيانًا عاجلًا أخر لوزير الزراعة بشأن العفن فى البطاطس، وطالب الدكتور على عبد العال "البطران" بعدم القراءة من الهاتف المحمول، بقوله : ممنوع القراءة من الورقة أو أى وسيله أخرى"، واستكمل حديثة ممازحا: "الكلام اللى ذكرتيه عايز لجنة تقصى حقائق".