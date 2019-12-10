بيانات عاجلة لوزيرة الصحة للمطالبة بتنفيذ توجيهات الرئيس لحل مشكلات المنظومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب حسين خاطر، نائب الإسكندرية، بيانا عاجلا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مطالبا وزيرة الصحة بتجهيز وتشغيل المستشفيات التى تم إنشائها ولم تعمل، مراعاة لظروف المرضى غير القادرين والبسطاء ونظرا لارتفاع الأسعار وتكلفة الخدمة فى المستشفيات الخاصة. وتحدث "خاطر"، عن مستشفى أبو قير المركزى، قائلا: "تخدم 2 مليون مواطن، فيها مركز تحسين الأسرة واخد مبنى كامل للموظفين ولهم أماكن أخرى كثيرة، وكلمت الوزيرة ومفيش حاجة، عايزين وزيرة الصحة تنظر وتشتغل وفقا لتوجيهات الرئيس لرفع المعاناة عن المواطنين". Advertisements من جانبها، طالبت النائبة شيرين القشاش، فى بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بحل مشكلة الصرف الصحى والمياه فى قرية ميت الموز بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحة أن لجنة المياه نزلة فى 24 يوليو فى مركز شبين الكوم بقرية ميت الموز، وطلبوا من الهيئة القومية لمياه الشرب الأوراق الملطوبة، وإلى الآن وزيرة الصحة م تعتمد ما انتهت إليه هذه اللجنة، والمقاول رافض ينفذ إلا بالموافقة من وزيرة الصحة، فهى موافقتها عبارة عن اعتماد شرفي، واللجنة الوزارية وافقت للقرية بالاعتماد المطلوب للصرف الصحى، داعية الوزيرة إلى تفويض أى مسئول فى الوزارة للموافقة. كما وجهة النائبة شيرين القشاش، بيان عاجل آخر بشأن معاناة الوحدات الصحية بمركز شبين الكوم من عدم وجود الأطباء تماما، مطالبا بحل المشكلة لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

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