شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبدالمنعم العليمى يطالب بإلزام الحكومة بالرد كتابيا على طلبات الإحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، بإلزام الحكومة بالرد كتابيًا على الأسئلة أو طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام بذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، المُخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزيرة الثقافة.

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وقال العليمى، إنه كان نائبًا منذ 20 عامًا فى المجلس النيابى، وهذا الأمر معمول به، لكنه لم يشاهد أى رد كتابى من الحكومة على الأسئلة وطلبات الإحاطة خلال هذا الفصل التشريعى ( 5 سنوات)، فى حين أن اللائحة تلزم الوزير المختص أن يرد كتابيًا على السؤال.

الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، لمطالبة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن يتم مراعاة الرد على الاسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كأحد الأدوات الرقابية الهامة، كتابيا.

من جانبه، قال النائب محمد محمد العباسى، عضو مجلس النواب، إن كثير من العاملين بالشركات الخاصة حقوقهم مهدرة، حيث يتم فصل بعضهم دون أسباب حقيقة، مطالبًا وزير القوى العاملة بالنظر فى هذا الأمر.