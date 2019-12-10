شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: 89 ألف فدان متعدى عليها بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن هناك 89 ألف فدان متعدى عليها بالمحافظة، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع المزراعين فى الوادى الجديد يخضع للقانون 144، لافتا إلى أنه طرح مباردة لمن يدفع 100% من مبالغ التقنين يحصل على 50% خصم من سعر الفدان.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الاحاطة حول تقنين أوضاع الأراضى.

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واستجاب محافظ الوادي الجديد للجنة الزراعة بمجلس النواب، بزيادة حالات تقنين أوضاع الأراضي من 3 أفدنة إلى 5 أفدنة، مؤكدا أن الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي قامت بتخفيض أسعار الأراضي