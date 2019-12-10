شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه الحكومة بحل مشكلة نقص الأطباء ومواجهة إغراءات الهجرة والان مع تفاصيل الخبر
وعقب عبد العال، على بعض البيانات العاجلة خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، بشأن نقص عدد الأطباء، قائلا: "مشكلة نقص الأطباء سببها أن هناك استقالات كثيرة جدا، وهناك إغراءات للأطباء المصريين للهجرة للخارج".
وتابع رئيس البرلمان: "تكلمنا فى هذه المشكلة كثيرا، وأعتقد أنه كان هناك قرارا فى السبعينات أو الثمانينات صادر من وزير الصحة بأنه يجوز للطبيب أن يعمل بعد ساعات العمل الرسمى بمقابل رمزى، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا وسهل ولا أرى فيه مشكلة، ما السبب فى تعطيل هذا القرار؟، هذا السعر الرمزى، انتهى العمل الرسمى الساعة 2 أو 3 أو 4 ممكن تشتغل عمل خاص فى المستشفى، ودا بيحصل فى كل العالم، وبكدا الطبيب بعد انتهاء العمل الرسمى يمارس عملا خاصا فى المستشفى، والطرفان يستفادا".
واستطرد رئيس مجلس النواب: "على الحكومة أن تدرس هذه القضية وتحاول أن تنفذ هذا القرار وتطلعه من الأدراج، أه الطبيب هيمشى ومنقدرش ندفع مرتبات أكثر من ذلك، لكن توجد وسائل كثيرة لتحسين الدخول".
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