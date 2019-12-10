دوري أبطال أوروبا – بحظوظ متباينة..”الأسود” يخوضون فرصتهم الأخيرة للتأهل للدور الثاني

يجدد عشاق المتعة الكروية، اليوم الثلاثاء، موعدهم مع الإثارة والتشويق في آخر جولة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أكبر منافسة على مستوى الأندية في العالم، وذلك بإجراء مجموعة من المباريات الحاسمة، التي ستحدد المتأهل للدور الثاني، المكتفي بالمركز الثالث، والخارج من المسابقة.

هذه الليلة، ستكون استثنائية أيضا بالنسبة للاعبين المغاربة، الذين سيناقشون آخر حظوظهم من أجل خطف بطاقة العبور للدور الثاني، أو على الاقل التأهل للمنافسة الأوروبية الثانية، كما هو حال تاعرابت مع بنيفيكا.

ثنائي أجاكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش ونصير المزراوي ( زكرياء البيض مصاب) يملك مصيره بين يديه للوصول للدور الثاني، عندما يستضيف فالنسيا الإسباني، والهدف هو الانتصار لضمان الصادرة، أو على الاقل التعادل لضمان التأهل للدور الثاني.

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أما في حال هزيمته، فإن فريق العاصمة الهولندية سيكون مهددا بشكل كبير بالخروج من العصبة، خاصة في حال انتصار تشيلسي الإنجليزي على ليل الفرنسي.

أشرف حكيمي وبروسيا دورتموند، لا يملكان مصيرهما بين أيديهم، فالمرور للدور الموالي يتطلب من الفريق الانتصار على ضيفه التشيكي، مع انتظار هدية من برشلونة، بإجبار أنتر ميلان على التعادل على الأقل.

أما عادل تاعرابت، فإن فريقه بنيفيكا البرتغالي، يستقبل زينيت الروسي، وعينه على ضمان التأهل، على الأقل للدوري الأروبي، وتفادي الخرج خاوي الوفاض من دور المجموعات.