يهم الرجاء وآسفي.. الاتحاد العربي يكشف برنامج ربع نهائي كأس محمد السادس

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، النقاب عن مواعيد مباريات ذهاب وإياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وينتظر الرجاء الرياضي المتأهل من مباراة مولودية الجزائر الجزائري، والقوة الجوية العراقي، ليحل ضيفا عليه يوم 4 يناير القادم، في ذهاب دور الربع، على أن يستقبله إيابا يوم 9 فبراير المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويرحل ممثل المغرب الثاني في الكأس العربية، أولمبيك آسفي، إلى السعودية منتصف يناير لمواجهة اتحاد جدة السعودي، على أن يستضيفه شهرا بعد ذلك بملعب المسيرة بآسفي، في مواجهة الإياب.

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وتأهل الفريق الأخضر إلى ربع النهائي، بعد تجاوزه في محطة الثمن غريمه الوداد الرياضي، حيث تعادل معه إيابا بأربعة أهداف في كل شبكة، مستفيدا من تعادله في لقاء الذهاب بهدف لمثله.

وبلغ القرش المسفيوي الدور ذاته، على حساب الترجي الرياضي التونسي، بالتعادل معه ذهابا بهدف في كل شبكة، وهي النتيجة ذاتها التي خلص إليها زمن المباراة الأصلي إيابا، ليلجا الفريقان لضربات الترجيح التي رجحت كفة الأولمبيك (4_2).