تزامنا مع الاحتجاجات.. “أمزازي” يلغي اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

فوجئت النقابات التعليمية المركيزية، الأكثر تمثيلية، بإلغاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا كان مزمعا عقده، يوم غد الأربعاء، من أجل مناقشة الملفات، التي تعرف احتقانا في وزارة التعليم.

وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع “اليوم 24″، إن النقابات فوجئت، يوم أمس الاثنين، باتصال من الوزارة المذكورة، للإخبار بتأجيل جلسة الاجتماع المزمع عقدها بين النقابات، والوزارة، يوم غد الأربعاء.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ما يدعو إلى الغضب، هو أن الوزارة المذكورة، قامت بتأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أنه كان من المفروض تقديم الوزارة أجوبة عن بعض المشاكل، التي يعرفها القطاع، من بينها مناقشة عشرون ملفا عالقا، من بينهم أساتذة حاملي الشهادات، الذين يعيشون على وقع الاحتجاجات منذ أزيد من أسبوع.

يذكر أن قطاع التعليم يعرف احتقانا، إذ أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن دعم ملف الأساتذة حاملي الشهادات، بخوضهم احتجاجات لأزيد من أسبوع في العاصمة الرباط.