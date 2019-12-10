زيدان يُبق على نجم الريال احتياطيا في “الكلاسيكو”

يتجه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، إلى الإبقاء على لاعبه الكرواتي “لوكا مودريتش” على دكة الاحتياط، خلال لقاء “الكلاسيكو” أمام مضيفه برشلونة.

وقال برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني إن زيدان أبلغ “مودريتش” بأنه لن يشارك أساسيا في “الكلاسيكو”، وذلك قبل أسبوع على موعد المباراة المنتظرة.

ومن المرتقب أن يواصل المدرب الفرنسي الاعتماد على الشاب الأوروغواياني “فيدي فالفيردي” محل “مودريتش”، إلى جانب اليرازيلي “كاسيميرو”، والألماني “توني كروس”.

وتقام المواجهة، في 18 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب “الكامب نو”، علما أنها مؤجلة عن الأسبوع العاشر من “الليغا”، إذ كان مقررا خوضها، يوم 26 أكتوبر الماضي، غير أن الاحتجاجات، التي شهدتها منطقة كطلونيا حالت دون ذلك.