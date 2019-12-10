زيدان يوجه صدمة لأحد نجوم فريقه!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، وجه صدمة مفاجئة لأحد نجوم فريقه قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الغريم التقليدي، برشلونة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب "كامب نو" يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالليغا.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان أبلغ الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الميرينغي، أنه في الأغلب لن يشارك بشكل أساسي في موقعة الكلاسيكو.

وتحول زيدان مؤخرًا إلى وضع ثقته في الشاب الأوروغواياني فيدي فالفيردي بخط الوسط، وذلك إلى جانب الألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو.

يذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ولم يتفق اللاعب بعد مع الإدارة على التجديد.