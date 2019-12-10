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باريس سان جيرمان يسعى لبيع نيمار في الصيف

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لبيع نجمه البرازيلي، دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان سيظل محتفظًا بخدمات نيمار حتى نهاية الموسم الحالي فقط، على أن ينفصل الطرفان خلال الصيف المقبل.

وأشارت أن إدارة سان جيرمان رفضت التخلي عن نيمار في الصيف الماضي، لأنها قيمت عرض بأنه غير كافٍ.

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وأوضحت أن إدارة سان جيرمان قررت تقليل طلباتها المادية من 300 مليون يورو إلى 180 مليونًا فقط، وتنتظر حصول نيمار على عروض جديدة، لتسهيل مهمة رحيله.

وكانت علاقة نيمار قد توترت مع جماهير وإدارة سان جيرمان منذ الصيف الماضي، بسبب إعلان رغبته في الرحيل عن حديقة الأمراء.

كما ذهب نيمار إلى الجماهير خلال مباراة مونبيلييه، السبت الماضي، وأشار لهم بالصمت عقب تسجيله هدفًا.

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