أم الفحم: مياه الأمطار تتدفق بغزارة وتعيق حركة السير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس واليوم، الثلاثاء، بكثافة عددا من الشوارع وتدفقت إلى عدة منازل في أم الفحم.

وشهد شارع السوق في المدينة تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار، ما أدى إلى اكتظاظات في حركة السير وتعطل بعض المركبات في المنطقة.

وكشفت السيول والفيضانات في أم الفحم ومنطقة وادي عارة عدم جاهزية البنى التحتية لفصل الشتاء وتدفق كميات الأمطار الهائلة خلال اليومين الأخيرين.

ومن جهتها، قالت بلدية أم الفحم إن "طواقم الصيانة والطوارئ تواصل منذ صباح أمس، الإثنين، عملها في كافة أرجاء وأنحاء المدينة، من شوارع وأحياء وحارات وبيوت خاصة، وذلك بهدف فتح عبارات المياه وفتح المصارف المائية المغلقة والصرف الصحي في الشوارع المختلفة، وتذليل العقبات أمام جريان مياه الأمطار الكثيرة التي هطلت خلال اليوم والليلة الماضية، والتي أحدثت أضرارا كبيرة في البنى التحتية للشوارع وعبارات ومصارف المياه المختلفة، كما وكلت البلدية أيضا لهذا العمل وللمساهمة في تقليل الأضرار الناتجة عن حالة الطقس العاصف، عددا من المقاولين الخاصين والذين تم توزيعهم في عدد من أحياء المدينة".

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وأضافت أن "قسم الطوارئ في البلدية وشرطة البلدية تعامل مع مئات الاتصالات والتوجهات من المواطنين الذين تضررت بيوتهم أو مداخل بيوتهم بالإضافة إلى الانهيارات الترابية وإحداث الحفر الكثيرة الخطرة في الشوارع ومفارق الطرق المختلفة في المدينة".

وأكدت أن "رئيس البلدية، د. سمير صبحي، والقائم بالأعمال، المهندس زكي محمد، والنائب المحامي علي عدنان، يتابعوا تطورات الأمور عن قرب والتواصل مع أقسام الطوارئ والصيانة والهندسة والمقاولين بهدف ضمان سريان العمل وفق المطلوب".

وحثت بلدية أم الفحم المواطنين على الحذر من حالة الطقس الماطرة، وأخذ الحيطة وعدم الاقتراب من برك وتجمعات المياه العميقة. وكذلك طالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي ضرر يحصل نتيجة حالة الأمطار الغزيرة، والاتصال الفوري بأرقام الطوارئ المختلفة في حالات الخطر العيني، والسفر في طرقات وشوارع آمنة، وفق توجيهات وإرشادات البلدية.