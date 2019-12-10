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شكرا لقرائتكم خبر عن نافذ يهجر مواطنا من قريته في جبلة إب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
تعرض مواطن لعملية تهجير قسري لأحد المواطنين من قبل نافذين بالمنطقة استقوا بعلاقاتهم ونفوذهم مع مليشيا الحوثي لتنفيذ رغباتهم، في مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.
وقالت مصادر محلية، إن مواطن يدعى قاسم محمد عبدالله _ (70) عاماً جرى تهجيره قسريا مع كامل أفراد أسرته من منزله بمنطقة "الشهلي" بعد ممارسة التعسفات والمظالم بحقه لسنوات.
وأضافت المصادر، أن المواطن جرى تهجيره من منزله ومصادرة أرضه من قبل المدعوعبدالواحد قاسم منصور الشهلي بعد تعرضه لسلسلة من التضيق والتهديدات ومصادرة العديد من ممتلكاته.
وبحسب المصادر، فإن المواطن منصور مارش الشهلي تعرض للإعتداء من قبل المعدو عبدالواحد الشهلي" وتقدم المواطن الذي تعرض للإعتداء ببلاغ للجهات الأمنية الخاضعة لسلطات المليشيا والتي لم تحرك ساكن وتم مماطلته وتمييع قضيته وعدم ضبط الجاني.
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