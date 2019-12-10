شكرا لقرائتكم خبر عن إرساء مناقصة 14 مشروعا من حصة حضرموت من مبيعات النفط والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 أرست لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري 14 عرضا مقدمة من عدد من المقاولين بعد استكمال عملية تحليلها من اللجنة الفنية .

وتتوزع المشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط في مجالات الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والمياه والشباب والرياضة والنظافة والتحسين بعدد من مناطق وادي وصحراء حضرموت. Advertisements من جانبه استعرض مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بديوان الوكيل جعفر بلفاس نشاط الادارة فيما يتعلق بتوثيق تلك المشاريع وتوضيحها بشكل تفصيلي وابرازها للمواطنين بصورة مستمرة . كما ناقشت اللجنة سبل تطوير العملية الاشرافية لتلك المشاريع من قبل المختصين من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة.

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