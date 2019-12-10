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البحسني يناقش خطط إذاعة سيئون البرامجية ويشيد بجهودها في خدمة المجتمع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على خطط إذاعة سيئون وبرامجها الهادفة لخدمة المجتمع في وادي وصحراء المحافظة.

 

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم مدير عام الإذاعة هدار محمد الهدار، الذي اطلع محافظ حضرموت على برامج الإذاعة الجديدة وخارطتها البؤامجية المتنوعة، الي جانب الأوضاع العامة المتعلقة بها والصعوبات التي تواجه تنفيذ خططتها البرامجية.

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وأشاد محافظ حضرموت بجهود إذاعة سيئون والعاملين فيها في خدمة المجتمع والإسهام في توعيته، مشددا على مضاعفة الجهود والتفاني في تقديم رسائل إيجابية بقوالب مختلفة لخدمة مسيرة البناء والتنمية بالمحافظة.

 

وفي ختام اللقاء قدم مدير عام إذاعة سيئون المايك الذهبي لمحافظ حضرموت عرفاننا بجهوده في خدمة الإذاعة وتقديرا لدوره في دعم خططتها وبرامجها المتنوعة.

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