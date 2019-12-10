شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على نشاط اتحادالمنتديات الشبابية والتطوعية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على نشاط اتحادالمنتديات الشبابية والتطوعية بوادي وصحراء المحافظة.

Advertisements جاء ذلك خلال لقاء جمعه صباح اليوم برئيس الاتحاد على صالح بن سعد، أطلعه خلاله على التحضيرات التي يجريها الاتحاد لتنظيم الحدث التطوعي الثالث، والصعوبات والمشكلات التي تعرقل تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد في الأنشطة الشبابية والتطوعية المتنوعة. حضر اللقاء مدير الوحدة الاجتماعية بالاتحاد عبدالله سعيد بارماده.

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